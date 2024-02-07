Важное 07 февраля 2024, 16:13 Свыше 100 электрических подстанций отремонтируют в Истре в 2024 году — Андрей Воробьев Андрей Воробьев рассказал о планах по ремонту электрических подстанций в Истре Автор фото: Антон Чернов

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Истра — лидер по энергопотреблению в Подмосковье, там строят большое количество коттеджных поселков. В 2024 году в этом городском округе отремонтируют свыше 100 электрических подстанций, рассказал губернатор региона Андрей Воробьев.

Вместе с тем до конца года в Истре заменят более 30 километров электросетей. Об этом стало известно на рабочей встрече Андрея Воробьева с компанией «Россети Московский регион».

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За последние четыре года потребление электроэнергии выросло в Истре на 37%. Одна из ключевых подстанций — «Слобода».

«Это очень важная питающая станция. <...> Мы видим, что в Истре количество заявок на подключение увеличивается, округ — лидер энергопотребления в Московской области. Там преимущественно ведется строительство ИЖС, коттеджных поселков», — подчеркнул Воробьев.

Подстанция «Слобода» обеспечивает электричеством жилые дома, социальные и промышленные объекты. За 10 лет в Истре заключили свыше 140 тысяч договоров технологического присоединения.

Планы на 2024 год

В этом году качество электроснабжения вырастет еще для 70 тысяч жителей Истры.

Автор фото: Антон Чернов

В городском округе обновят свыше 26 километров воздушных линий электропередачи, 4,8 километра кабельных линий, отремонтируют 101 трансформаторную подстанцию и расчистят 41 гектар просек.

В Истре — самая крупная в Подмосковье программа по консолидации частных сетей, сетей садовых и дачных товариществ. Это позволяет сокращать аварийность.

В 2023 году в городском округе обновили свыше 36 километров электросетей и почти 1,5 тысячи километров кабельный линий. Улучшили состояние 90 распределительных объектов.

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