Подмосковье 07 июня 2023, 12:03 Станции очистки воды построят в поселке Румянцево и деревне Буньково под Истрой

Читать 360tv в

Жители поселка Румянцево и деревни Буньково будут получать чистую питьевую воду от новых станций обезжелезивания. Строительство объектов уже началось.

В поселке Румянцево уже поставили каркас станции. Совсем скоро внутри появится новое и современное оборудование, которое позволит жителям получать из-под крана чистую воду без вредных примесей. Не будет и перебоев с ее подачей.

Реклама

«Станция, помимо улучшения качества воды, позволит обеспечить дополнительный резерв в пиковые нагрузки. Это утром, вечером и летом, когда начинается время полива», — говорит директор МУП «Истринская теплосеть» Ирина Брежнева.

Для жителей это действительно важно, ведь практически у всех есть огороды. Сейчас в момент полива напор воды становится слишком слабым — новая станция проблему устранит. Работы планируют закончить до конца лета.

Аналогичную станцию очистки воды построят в деревне Буньково.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что на модернизацию системы ЖКХ Подмосковье направит 320 миллиардов рублей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».