Подмосковье 21 ноября 2022, 16:59 Станции электричек в трех округах Подмосковья отремонтируют до конца года

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В Московской области завершилась модернизация пяти железнодорожных станций. Платформы обновили в Истре, Ступине, Дмитрове, Химках и Орехово-Зуеве. Об этом рассказали в Минтрансе региона.

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По сообщению МТДИ, проезд станет комфортнее более чем для 20 тысяч жителей Подмосковья.

«Для обеспечения безопасного и комфортного ожидания пассажирами пригородных электропоездов „РЖД“ модернизировала станцию Шереметьево в Химках, а ЦППК провела реконструкцию станций Шугарово в Ступине, Катуар в Дмитрове, Кабаново в Орехово-Зуеве и капитальный ремонт станции Снегири в Истре», — сообщила зампредседателя правительства Московской области Анна Кротова.

Она уточнила, что на станциях заменили плиты перекрытия, обновили ограждения, уложили брусчатку, установили лавочки и урны. Также на модернизированных ж/д станциях работают системы оповещения с громкоговорителями, стойки экстренной связи и информационные табло.

Как рассказал исполнительный директор ЦППК Владимир Булак, до конца года планируется завершить реконструкцию на станции Кривандино и закончить капитальный ремонт еще на трех железнодорожных станциях — в Люберцах, в Чехове и в Орехово-Зуеве.

Ранее стало известно, что поезда ЦППК подготовили к зиме.

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