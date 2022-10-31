Поезда ЦППК подготовили к зиме | 360°

Подмосковье 31 октября 2022, 18:38 Поезда ЦППК подготовили к зиме

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Поезда Московского транспортного узла и региональных центров прошли ежегодные комиссионные проверки перед зимним периодом. Осмотр проходил три месяца.

В ходе комиссионного осмотра специалисты ЦППК и работники депо готовили к зиме более 240 электропоездов и рельсовых автобусов.

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В депо Лобня прошли проверку 56 поездов. В депо Апрелевка на десять поездов меньше, а в депо Перерва проверили 43 поезда. Большая часть подвижного состава является собственностью ЦППК.

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Специалисты оценивали внешнее состояние составов, проверяли системы управления поездом, торможения и климат-контроля. С особым вниманием проводили диагностику механического и электрического оборудования, а также контрольно-измерительных приборов.

Комиссионный осмотр включал в себя также проверку сигнальных ламп, прожекторов и буферных фонарей. Проверяли также систему освещения салонов и тамбуров.

Кроме того, провели проверку системы отопления и системы водоснабжения. Системы обогрева лобовых стекол и электрооборудования также проверены на исправность.

Во всех поездах проконтролировали состояние уплотнителей дверей и окон. В каждом депо ЦППК для токоприемников обеспечен запас антиобледенительной смазки.