Минздрав раскрыл, сколько свободных ковидных коек осталось в Подмосковье

Сейчас в Подмосковье развернули уже 12 тысяч коек для заразившихся коронавирусом. За последнюю неделю было создано еще 2,1 тысячи мест. При этом свободных коек осталось не более 11 %, сказала министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

«Чтобы вы понимали, у нас было развернуто 6,5 тысячи коек, а сейчас уже мы дошли до 12 тысяч. <…> За последнюю неделю мы развернули 2,1 тысячи коек. При этом, с учетом развития заболеваемости, наш свободный коечный фонд составляет не более 11%», — сказала Светлана Стригункова.

Она добавила, что в Подмосковье каждый день разворачивают коечный фонд для оказания помощи всем нуждающимся. Министр добавила, что за последние сутки зафиксировано рекордное количество случаев коронавируса — 1811.

«Даже на пике второй волны максимальная выявляемость в сутки составляла 1615 человек», — заявила она.

В связи с этим было принято решение об обязательной вакцинации в Подмосковье отдельных групп населения, которые наиболее массово общаются со всеми жителями.