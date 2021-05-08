Дождь с мокрым снегом придет в Подмосковье на День Победы

Дождь с мокрым снегом пройдет местами ночью и утром 9 мая на севере Московской области. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, сообщило РИА «Новости».

Ночью и утром по северу Подмосковья и в Ярославской области местами может пройти дождь с мокрым снегом.

«Воздушная часть парада в Москве по-прежнему под вопросом», — заявил синоптик.

При этом он добавил, что к вечеру 9 мая, к запуску салютов в честь Дня Победы, в облаках могут появиться «окна».

А в Москве в субботу, 8 мая, пройдут сильные дожди и выпадет около трети месячной нормы осадков — до 15 миллиметров. Столица окажется под влиянием активного циклона над западом европейской части России. Температура воздуха упадет до +10…+12 градусов, в Подмосковье — до +8…+13. Майское тепло придет в Москву уже после 9 мая. Начиная с 11-го числа дневные температуры в регионе превысят отметку +20 градусов.