Стали известны самые «грибные» места Подмосковья осени 2020 года. Пришла пора собирать белые грибы, подосиновики и подберезовики.

На севере Московской области обычно ситуация не самая радужная, однако в этом году все поменялось, сообщают «Вести Подмосковья». Особенно много грибов можно найти в Солнечногорском городком округе, в лесах Сергиево-Посадского городского округа и на границе с Тверской областью.

А вот в Дмитровском и Талдомском грибов почти нет. Можно найти лишь сыроежки, и то если очень постараться.

Юг Подмосковья компенсирует скудный север. Особенно много грибов в Домодедове, под одноименным аэропортом есть целые плантации сыроежек. Также неплохая ситуация в Тарусе и Подольске. Стоит заглянуть и в Серпуховский городской округ.

За западе области неплохим районом для сбора грибов считаются леса Звенигорода и Одинцова. В последнем летом были одни поганки, зато осенью урожай богатый.

В Можайске нужно выбирать места под Уваровкой — там много сыроежек. Белые грибы есть в деревне Артемки в Шаховском городском округе.

В восточной части можно выбрать для сбора грибов Раменки. А вот под Орехово-Зуевом есть только сыроежки и лисички.

В начале октября сообщалось, что сейчас в лесах Подмосковья можно найти подберезовики и подосиновики.