01 октября 2020, 09:58
Названы грибы, которые можно собрать в лесах Подмосковья в октябре
В октябре грибники смогут собрать в лесах Подмосковья подберезовики и подосиновики. Именно их уже удастся найти, несмотря на необильный урожай. Об этом РИАМО рассказали в пресс-службе областного комитета лесного хозяйства.
Пока что в лесах Подмосковья нет изобилия съедобных грибов из-за сухости. Но под ногами уже могут встречаться подосиновики и подберезовики.
Сезон грибов на сегодняшний день довольно сдержанный. Можно сказать, скудный. Сейчас сухо, обильного урожая съедобных грибов еще нетпресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
Уточняется, что пока что нет и осенних опят. Но их сезон впереди, отметили в областном комитете.
В лесах Подмосковья уже запросто можно найти мухоморы — их особенно много. Жителям рекомендовали не трогать эти грибы и не наступать на них.
Сбивать, срезать и топтать мухоморы не стоит. Это микоризообразователи, которые позволяют лесу лучше растипресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
В комитете рассказали, что порой мухоморы могут быть полезны животным. Однако человеку срезать эти грибы не следует.