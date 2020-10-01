Названы грибы, которые можно собрать в лесах Подмосковья в октябре

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Пока что в лесах Подмосковья нет изобилия съедобных грибов из-за сухости. Но под ногами уже могут встречаться подосиновики и подберезовики.

Сезон грибов на сегодняшний день довольно сдержанный. Можно сказать, скудный. Сейчас сухо, обильного урожая съедобных грибов еще нет пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Уточняется, что пока что нет и осенних опят. Но их сезон впереди, отметили в областном комитете.

В лесах Подмосковья уже запросто можно найти мухоморы — их особенно много. Жителям рекомендовали не трогать эти грибы и не наступать на них.

Сбивать, срезать и топтать мухоморы не стоит. Это микоризообразователи, которые позволяют лесу лучше расти пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

В комитете рассказали, что порой мухоморы могут быть полезны животным. Однако человеку срезать эти грибы не следует.