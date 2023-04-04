04 апреля 2023, 03:35
Стали известны самые популярные для сельского хозяйства земли в Подмосковье с начала 2023 года
В первом квартале 2023 года самыми востребованными среди предпринимателей стали участки под сельское хозяйство в Лотошине, Рузе, Дмитрове, Шатуре и Шаховской. В среднем на один лот претендовали три человека, сообщили в комитете по конкурентной политике Московской области.
Всего с начала года через торги в регионе реализовали более 270 гектаров земли сельскохозяйственного назначения.
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В Лотошине на один участок земли претендовали сразу пять человек. Итоговая арендная плата превысила стартовые значения в 20 раз.
«Предпринимательская деятельность позволяет развивать в Подмосковье сельское хозяйство, создавать новые рабочие места и приобретать фермерскую продукцию у местных производителей», — сообщила министр по конкурентной политике региона Елена Волкова.
В Подмосковье доступно более 30 участков общей площадью более 643 гектаров в 13 округах Подмосковья. Ознакомиться с предложениями по аренде или продаже лотов можно на портале ЕАСУЗ.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о содействии бизнесу в выходе на международный рынок. Он отметил, что Подмосковье имеет достаточные связи, чтобы помочь предпринимателям наладить экспорт.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Сельское хозяйство
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