Стала известна дата самой холодной ночи в московском регионе

Самая холодная зимняя ночь в Москве ожидается в ближайший вторник, 9 февраля. Потепления можно ждать только к выходным. Но оно окажется несущественным. Об этом «360» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Предстоящая неделя в столичном регионе будет холодной. Средний фон температур на 4 —11 градусов ниже положенных для этого времени года. В среднем по ночам столбики термометра будут опускаться к от -17 до -22 градусов, днем же будет от -10 до -15 градусов мороза», — пояснил синоптик.

Самым холодным днем этой зимы станет вторник. По данным «Фобоса», ночью температура воздуха опустится до -24…-26 градусов.

По области столбики термометров опустятся до -23…-28 градусов. Местами можно ожидать и более низких температур — до -32 градусов.

Днем температура воздуха в столице поднимется до -14 …-16 градусов. В Подмосковье ожидается от -13 до -18. При этом во вторник начнется небольшой снег, который продолжится и в среду. Осадки возможны и в конце рабочей недели. В пятницу, в дневные часы, они будут сильными, начнутся метели.

После прохождения пятничного снегопада в выходные немного потеплеет.



«Но данное потепление будет чисто символическим», — заключает эксперт. Ночью будет от -15 до -20, днем от -10 до -14.