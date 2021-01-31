Синоптик рассказал, когда в России наступит весна

В этом году настоящая весна в центральной части России придет рано — в марте. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Весна — в понимании метеорологов, устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через нулевую отметку в сторону положительных значений — приходится на 28 марта», — передало его слова радио «Комсомольская правда».

Эксперт также обратил внимание, что сейчас на европейской территории страны преобладает активный южный циклон, а местами температура достигает +3.

Тем не менее в феврале начнется очередное похолодание. Настоящая зима вернется, но погода все равно будет разной. Синоптик отметил, что в южной части Центрального федерального округа продолжат перемещаться циклоны. А от Москвы и севернее — снега будет мало.

Ранее специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рассказал, что при резкой смене погоды могут появиться сонливость и беспокойство, а также головные боли, тошноту, слабость, рассеянность и учащение пульса.