Стал известен победитель розыгрыша второй квартиры для привившихся в Подмосковье

В эфире «360» провели розыгрыш однокомнатной квартиры в ЖК «Южная Битца» на 24-м этаже. Участниками стали те, кто вакцинировался от коронавируса с 25 июня и зарегистрировался для участия на портале госуслуг.

Победителем стала участница с именем Кристина Александровна, чей номер телефона оканчивается на 95-58.

В конкурсе приняли участие 74 846 человек. Главные приз — «однушка» в Ленинском городском округе Подмосковья. Квартира площадью 40 «квадратов» находится в ЖК «Южная Битца» на 24-м этаже. Она уже ждет новых владельцев: в квартире сделали чистовую отделку и установили сантехнику.

ЖК расположен в 10 минутах езды от ближайшей станции метро и в трех километрах от МКАД. Возле дома скоро появятся школа и детский сад, а для жителей ЖК «Южная Битца» будет собственная поликлиника.

В прошлый раз в Московской области разыгрывали трехкомнатную квартиру среди тех, кто сделал первую прививку от коронавируса с 15 по 25 июня. Тогда в конкурсе выиграл Виктор Шитов. Номер победителя определялся не выбором генератора случайных цифр. Выигрышный номер по частям собирали в ходе нескольких розыгрышей.