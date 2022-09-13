Стадион «Торпедо» реконструируют в Люберцах к 2024 году | 360°

Подмосковье 13 сентября 2022, 17:24 Поделиться Telegram

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Viber Стадион «Торпедо» реконструируют в Люберцах к 2024 году пресс-служба Мособлархитектуры

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В Люберцах проведут реконструкцию стадиона «Торпедо» в рамках госпрограммы по строительству объектов социальной инфраструктуры. Проект поддержала Мособлархитектура, сообщил министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

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«Проект предусматривает футбольное поле с подогревом и крытыми трибунами общей площадью более трех тысяч квадратных метров, новый физкультурно-оздоровительный комплекс общей площадью почти 2,5 тысячи квадратных метров и разнообразные плоскостные спортивные объекты для занятий на свежем воздухе: две площадки для сдачи нормативов ГТО, восемь беговых дорожек, площадки для игровых видов спорта, воркаута, тяжелой атлетики и многое другое», — рассказал Владислав Гордиенко.

пресс-служба Мособлархитектуры

Реконструкцию будут проводить на бюджетные средства, уточнил министр. На трибунах смогут единовременно находиться более 1500 зрителей. В подтрибунном пространстве стадиона оборудуют залы тяжелой атлетики и единоборств, массажные и медкабинеты для посетителей и спортсменов, раздевалки, инвентарные, тренерские, душевые, а также просторный конференц-зал.

В ФОК появятся центр ГТО, фитнес-зал, зал силовой подготовки, раздевалки, душевые, сауна, а также кафе, детский центр, универсальный спортзал и медблок.

пресс-служба Мособлархитектуры

В ходе реконструкции все здания будут выполнены в единой стилистике с выразительными деталями — обтекаемыми формами, круглыми окнами, светлыми тонами и ленточным остеклением.

«Реконструируемый стадион имеет давнюю историю. По соседству с ним расположены здания, несущие отпечатки разных эпох советской архитектуры. И авторы тоже опирались на стилистику советского модернизма. Параболические арки, скругленные углы и окна-иллюминаторы интерпретируют архитектуру 50-60-х годов прошлого века и ее самого яркого представителя — Останкинской телевизионной башни. Такое решение позволит обновленному стадиону органично вписаться в исторический центр города», — отметила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

Завершить реконструкцию стадиона «Торпедо» планируется в 2024 году.

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