Подмосковье 04 апреля 2024, 16:47 Стадион «Старт» в Ногинске откроют после ремонта к сентябрю Телеканал «360»

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Капремонт стадиона «Старт» в Ногинске завершится к сентябрю. Общая строительная готовность объекта достигла 80%.

Строители в ближайшее время приступят к установке датчиков пожарной сигнализации и камер видеонаблюдения.

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«Остался только монтаж финишных устройств по слаботочным системам. В данный момент на объекте находятся не более 12 человек — это охрана, уборка помещений и инженеры. Как только погода позволит, на объект выйдут около 40 рабочих. Они займутся благоустройством территории», — рассказал заместитель директора компании-подрядчика Денис Лукашенко.

В ближайшее время на территории установят универсальную спортивную площадку, оборудуют воркаут зону с уличными тренажерами и крытую хоккейную коробку. Футбольное поле с искусственным покрытием оборудуют системой подогрева, а по периметру разместят беговые дорожки для легкоатлетов. Стадион «Старт» станет одним из самых современных спортивных комплексов Богородского округа.

«Тренажерные залы будут оснащены современными тренажерами, беговыми дорожками. На втором этаже будут два зала общефизической подготовки. А на третьем этаже — большой спортивный игровой зал. Там будет художественная гимнастика, мини футбол, волейбол, то есть все игровые виды спорта», — поделился начальник Управления по физической культуре и спорту администрации Богородского городского округа Юрий Цегельный.

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Работы ведутся по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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