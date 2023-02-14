Подмосковье 14 февраля 2023, 17:32 Стадион «Орион» в Балашихе отремонтируют по новым стандартам для спортивных объектов

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Стадион «Орион» в микрорайоне Железнодорожный в Балашихе закрылся на капитальный ремонт в январе. Его отремонтируют по новым стандартам для спортивных объектов. Завершить работы планируют до конца года.

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Ход реконструкции проверили министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов, заместитель министра стройкомплекса Подмосковья Марат Сибатулин и глава Балашихи Сергей Юров. Во время выездного совещания они обсудили с подрядчиком план работ.

«Мы сейчас в правительстве Московской области принимаем стандарт всех спортивных объектов. И „Орион“ — один из первых объектов, который будет отремонтирован в соответствии со стандартом. Этот стадион знаковый для города. Здесь занимаются спортподготовкой более 800 детей, а через объект в год проходит более двух миллионов людей. Сейчас здесь идут демонтажные работы. Планируем сделать футбольное поле с подогревом, привести в порядок все раздевалки и покрытия в спортивных залах. Работы коснутся и бассейна», — рассказал министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

Спортивный объект состоит из нескольких помещений, футбольного поля, теннисного корта и хоккейной коробки. Ремонтировать здания стадиона «Орион» будут по очереди.

Работы проведут на трибунах и в подтрибунных помещениях, а также в спортивном комплексе с бассейном. Стадион обновят благодаря поддержке губернатора региона Андрея Воробьева в рамках государственной областной программы «Спорт Подмосковья».

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