Подмосковье 03 февраля 2023, 16:31 Капитальный ремонт стадиона «Орион» начался в Балашихе

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Капитальный ремонт стадиона «Орион» начали в микрорайоне Железнодорожном в Балашихе. Глава округа Сергей Юров в рамках выездного совещания на объекте обсудил с подрядчиками план работ и сроки завершения проекта.

Ремонтировать здания стадиона «Орион» будут по очереди.

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«Объект представляет из себя несколько зданий, футбольное поле, теннисный корт, хоккейную коробку. Благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева удалось включить данный объект в программу по реконструкции», — рассказал глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

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Сначала завершат работы в спортивном комплексе с бассейном, затем приступят к зданию бывшей детско-юношеской спортивной школы. Первый этап реконструкции проведут на трибунах и в подтрибунных помещениях.

«Одним из важных направлений нашего городского округа является развитие спорта. За последний год мы реконструировали стадион „Метеор“. Сейчас ведется реконструкция стадиона „Труд“. Построены и открыты несколько бассейнов. Важная цель — реконструкция стадиона „Орион“. Это центр Железнодорожного, большой спортивный комплекс, в котором занимается несколько тысяч человек ежедневно», — отметил глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

Занятия в секции адаптивного спорта временно перенесли в физкультурно-оздоровительный комплекс «Спортивная Купавна». Во время ремонта бассейна пловцы продолжат тренировки в спорткомплексе в микрорайоне Заря. Для тренировок по игровым видам спорта будут задействованы залы общеобразовательных учреждений.

Завершить основные работы по капитальному ремонту планируется до конца 2023 года.

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