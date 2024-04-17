17 апреля 2024, 13:43
Стадион для игры в регби в Щелкове построят к лету
Главгосстройнадзор проверил, как идет строительство стадиона для игры в регби в городском округе Щелково. Готовность объекта уже составляет 95%.
Застройщик приступил к монтажу систем видеонаблюдения, которые подключат к системе «Безопасный регион».
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По периметру игрового поля четырехэтажного стадиона размесят трибуны на 7 416 зрителей.
Работы ведутся в рамках госпрограммы Подмосковья «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет регионального бюджета.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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