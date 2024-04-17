Подмосковье 17 апреля 2024, 13:43 Стадион для игры в регби в Щелкове построят к лету Главгосстройнадзор МО

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Главгосстройнадзор проверил, как идет строительство стадиона для игры в регби в городском округе Щелково. Готовность объекта уже составляет 95%.

Застройщик приступил к монтажу систем видеонаблюдения, которые подключат к системе «Безопасный регион».

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По периметру игрового поля четырехэтажного стадиона размесят трибуны на 7 416 зрителей.

Работы ведутся в рамках госпрограммы Подмосковья «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет регионального бюджета.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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