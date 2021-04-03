Стадион «Чайка» реконструируют в Королеве

Уже больше 10 лет стадион «Чайка» в микрорайоне Юбилейный Королева находится в плачевном состоянии. В подтрибунные помещения льет вода из-за дырявой крыши. Городские власти решили исправить ситуацию — стадион отремонтируют.

«В этом году ситуация будет исправлена. В рамках национального проекта президента при поддержке губернатора мы проведем масштабную реконструкцию спортивного объекта. С наступлением тепла стартуют работы по обновлению футбольного поля. Здесь появится новый газон с подогревом, который можно будет использовать даже зимой», — написал на своей странице в Instagram глава Королева Александр Ходырев.

По словам руководителя городского округа, когда с полем закончат, возьмутся за трибуны и помещения под ними. Власти благоустроят территорию рядом с «Чайкой»: поставят лавочки и посадят цветы.

«„Чайка“ вновь станет центром общественной и спортивной жизни в Юбилейном. Завершить все работы планируем в течение 2021–2022 года», — подытожил Ходырев.

В середине марта в поселке Лесной Городок в Одинцовском городском округе завершили капитальный ремонт детского сада в рамках работы по ликвидации недостроев, самостроев и аварийных объектов в Подмосковье. Здание несколько лет находилось в аварийном состоянии.