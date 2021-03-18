Капитальный ремонт аварийного детского сада завершили в Одинцове

Детский сад в поселке Лесной Городок в Одинцовском городском округе несколько лет не работал, так как здание было в аварийном состоянии. Садик капитально отремонтировали в рамках работы по ликвидации недостроев, самостроев и аварийных объектов в Подмосковье.

«На сегодняшний день все строительные работы уже завершены, в здании вновь располагается детское дошкольное учреждение на 120 мест, которое уже открыло свои двери для маленьких посетителей», — рассказал председатель комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.

Источник: телеканал «360»

Он отметил, что прилегающую территорию отремонтированного детского сада благоустроили, на ней установили игровые комплексы и беседки.

По словам Гордиенко, в 1970-е годы в этом здании уже был детский сад, а позже в нем работала начальная школа. Последние несколько лет здесь не было ничего, так как здание площадью около тысячи «квадратов» было в аварийном состоянии.

В течение трех лет на территории городского округа выявили 500 недостроенных зданий, 195 из которых — это самовольные постройки. 381 объект снесли или привели в нормальное состояние. Это 76% от общего количества проблемных зданий. Работу продолжат и в этом году.