Подмосковье 27 июня 2023, 15:11 Стадион «Авангард» в Коломне откроют после ремонта в 2024 году Пресс-служба городского округа Коломна

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После капитального ремонта стадион «Авангард» в Коломне откроется в следующем году. Сейчас там модернизируют трибуны футбольное поле, легкоатлетическое ядро и помещения. Специалистам предстоит заменить инженерные сети, ограждения и спортивные покрытия, сообщил глава округа Александр Гречищев во время ежегодного отчета перед жителями.

В Коломне действует губернаторский проект «Открытый стадион». В этом году к нему присоединились еще четыре школы: в совхозе Коломенский, поселке Радужный, школа № 21. Жители могут посещать площадки учреждений, чтобы заниматься спортом. Всего в проекте участвуют 10 образовательных учреждений округа.

В рамках программы «Спорт Подмосковья» в спортивной школе олимпийского резерва по академической гребле выполнили работы по газификации и капитальному ремонту системы отопления. Для лыжников закупили модульные раздевалки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что работы по благоустройству реки Осетр в Зарайске завершат осенью.

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