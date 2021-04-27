Программа реновации начинается в Подмосковье. Что о ней известно?

Новые правила жилищного строительства в Московской области, о которых говорил губернатор Андрей Воробьев, предусматривают не просто возведение домов, а комплексное развитие территорий. Об этом рассказала министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова.

Она отметила, что новый подход к строительству жилья позволит не только решить проблемы дольщиков, но и переселить жителей из ветхих домов.

«В этом году в связи с изменениями строительного законодательства стартует реализация такого понятия, как комплексное развитие территорий. В том числе оно будет осуществляться в Подмосковье. Кроме того, что мы решаем проблемы дольщиков, нам необходимо решать и проблемы, связанные с улучшением жилищных условий тех, кто живет в аварийных и ветхих домах. В своем послании губернатор Подмосковья Андрей Юрьевич Воробьев дал нам конкретное поручение заниматься этим вопросом», — заявила министр.

Какие дома расселят?

Инна Федотова пояснила, что прежде всего нужно определить критерии тех домов, из которых жителей нужно переселить. Она отметила, что речь идет о бараках, старых хрущевках и малоэтажках, построенных в годы войны.

Кроме того, ведомство подготовит большой пакет документов с планами, в которых опишут устройство новых домов, куда въедут жители.

«Будет описано все до мельчайших подробностей, начиная с того, с каким фасадом будет дом и какие внутри будут коридоры, кухни. Кроме того, должны же быть и социальные объекты. Это не просто строительство нового жилья и переселение туда, а еще и социальная инфраструктура», — подчеркнула министр.

Когда начнут выбирать дома?

Инна Федотова не исключила, что основные работы начнутся в третьем квартале 2021 года.

«Пилот начнется с того, что начнутся голосования и обсуждения вопросов с жителями», — рассказала она.

Только после определения конкретных мест застройки их вынесут на аукцион, где застройщиков определят по конкурсной процедуре.

Расселение миллиона человек

О запуске программы реновации в Московской области губернатор Андрей Воробьев рассказал во время ежегодного послания жителям. Он отметил, что основные работы придутся на 2023 год. Из ветхого жилья в новые дома переселят более одного миллиона жителей.

«Огромное количество людей будет жить в современных комфортных условиях. В таких ветхих домах жить в XXI веке непозволительно. Программа реновации будет предполагать замену такого жилья на современное», — рассказал губернатор.

Губернатор Подмосковья отметил, что застройщики будут не просто возводить новостройки, а создавать полноценные экосистемы со свободными от машин дворами, светлыми и безопасными подъездами и входом без ступеней. Именно таким проектам девелоперов власти региона начнут отдавать предпочтение.