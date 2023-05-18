18 мая 2023, 12:47
Сроки лицензирования геодезической и картографической работы сократят до 10 дней в Подмосковье
Лицензирование геодезической и картографической деятельности сократилось в Подмосковье. Теперь срок предоставления услуги не будет превышать 10 дней.
Как рассказали в Минимуществе, услуга станет быстрее с 1 сентября этого года благодаря переводу в электронный вид и оптимизации перечня необходимых документов. Так, ее будут предоставлять на «Госуслугах», проверки соискателей будут проводить дистанционно, а персональные компьютеры, ноутбуки и другую технику не нужно будет указывать в перечне оборудования. При подаче заявления нужно будет приложить копии документов и их опись.
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По словам начальника отдела геодезии и картографии Василисы Шереметьевой, за год Росреестр выдал более 45 лицензий.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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