Среди вакцинированных в Подмосковье разыграют еще одну квартиру

В Подмосковье среди вакцинированных разыграют еще одну квартиру. Это случится в конце июня, рассказала министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Первый розыгрыш квартиры пройдет в воскресенье 27 июня. Участниками лотереи станут те, кто вакцинировался в Московской области с 15 по 25 июня. О своем участии уже заявили почти 20 тысяч человек.

«С учетом такого роста заинтересованности мы в конце июня разыграем еще одну квартиру в ближнем Подмосковье, в 15 километрах от МКАД. Про округ скажем позже», — добавила министр.

Принять участие в розыгрыше сможет любой россиянин старше 18 лет. Чтобы стать претендентом на первую квартиру, нужно с 15 до 25 июня на региональном портале госуслуг кликнуть на баннер акции, затем подтвердить свое согласие с правилами участия в ней.

Первая разыгрываемая трехкомнатная квартира находится в ЖК «Новая Пролетарка» в 15 километрах от Серпухова и Чехова. Рядом с ним есть сосновый лес и река Нара. Площадь трешки составляет 75 квадратных метров.

Вакцинация проводится бесплатно. Записаться можно через федеральный или региональный порталы госуслуг, по телефону 122, в МФЦ и клубах «Активное долголетие».