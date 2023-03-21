Подмосковье 21 марта 2023, 17:57 Спрос на рассаду для выращивания овощей на балконе увеличился почти вдвое в Подмосковье Unsplash

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Тепличные хозяйства Подмосковья подготовят широкий ассортимент рассады для выращивания овощей на балконе к апрелю. По словам сельхозпроизводителей, спрос на такую продукцию вырос в регионе почти в два раза.

Жители Подмосковья полюбили выращивать урожай миниатюрных перцев, огурцов и помидоров на балконах квартир. Об этом свидетельствуют данные тепличных хозяйств, которые отметили увеличение спроса на рассаду почти на 100% в 2022 году.

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«Особенно популярны у жителей томаты черри — они дают большой урожай и не требуют трудоемкого ухода. Для выращивания в квартире выведены специальные низкорослые культуры», — говорит министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Владислав Мурашов.

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В этом году также ожидается большой спрос на рассаду для балкона. Поэтому сейчас тепличные хозяйства занимаются посадкой семян. Старт продаж начнется к середине апреля, а стоимость одного растения составит от 15 рублей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал три фактора успеха сельского хозяйства в Подмосковье.

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