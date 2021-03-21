Спрос на колледжи вырос в Подмосковье. Кадры готовят Mercedes и Hilton

В Московской области сейчас большой спрос на колледжи. Власти региона подписывают соглашения с ведущими компаниями, чтобы студенты после учебы получили работу. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Мы подписываем соглашения с ведущими компаниями. В частности, Hilton сопровождает студентов, в Солнечногорске — Mercedes, в Красногорске — „Ростелеком“. Это нужно, чтобы дети не учились чему-то абстрактному, а потом приходили и двери „Ростелекома“ или Mercedes были закрыты, а чтобы их там ждали. Мы стараемся уделять этому внимание, но, безусловно, нам есть куда стремиться. Спрос огромный на такого рода учебные заведения», — заявил глава региона.

Сейчас в Московской области работает 10 брендированных колледжей. Там готовят кадры для Hilton, Mercedes, Hino, Ростелекома, Bosch, Knauf, «Загорского трубного завода», ЦППК, аэропортов Шереметьево и Домодедово.

В будущем подмосковные власти собираются заключить соглашения с компаниями «Дмитровские овощи» и «Мытищинский машиностроительный завод». Более 151 миллиарда рублей в этом году выделили в бюджете на государственную программу «Образование Подмосковья».