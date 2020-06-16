Спрос на индустриальный парк «Северное Домодедово» вырос. Там арендуют склады

Спрос на индустриальный парк «Северное Домодедово» вырос в Подмосковье. Это крупнейший объект складской недвижимости класса «А» в России. Аренда площади там становится все более востребованной.

Например, с логистическим агентством «20А» заключен договор дополнительно на шесть тысяч квадратных метров в комплексе «Северное Домодедово». Этот резидент хранил здесь продукцию компаний Haier, Reserved, Nordic, Husqvarna и не только.

Само увеличение арендуемых площадей указывает на качество инфраструктуры комплекса. Это отметила министр инвестиций региона Наталья Егорова.

Создание и развитие индустриальных парков, а также привлечение туда резидентов — в числе приоритетов для Мининвеста Наталья Егорова.

Подобрать инвестиционную площадку предприниматели могут на портале invest.mosreg.ru.

Рост предприятий дает преимущества области. В прошлом году Подмосковье стало лидером среди регионов России в рейтинге инвестиционной привлекательности.

В Мининвесте предпринимателям помогут найти и зарубежных партнеров, окажут услуги по подбору кандидатур и проведению переговоров. Бизнесмены получат поддержку в логистических и таможенных вопросах.