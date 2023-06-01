Подмосковье 01 июня 2023, 10:39 Способы защитить свой огород от слизней напомнили в Минэкологии Подмосковья Артем Ульянов

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Численность черно-синего слизня увеличивается в Подмосковье — эти моллюски занесены в Красную книгу региона и играют важную роль в экосистеме леса. Экологи назвали способы защиты своего огорода без вреда для редких животных.

«Черно-синий слизень считается самым длинным наземным брюхоногим моллюском в мире. Эти с виду малоприятные существа являются важнейшим компонентом экосистемы лиственного и смешанного лесов и играют в них роль переработчиков отходов, поэтому обижать их не нужно», — говорит министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

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Тем, у кого есть огород, пригодятся несколько действенных способов защиты от моллюсков.

Слизни не любят ползать по неровным поверхностям или прилипающим материалам. Растения можно обсыпать яичной скорлупой, золой или порошком горчицы. Можно разложить вокруг коврики с жесткой щетиной. Слизни также не переносят жгучие листья крапивы.

В саду можно сделать ловушки в виде воронок в земле. Можно вкопать в грунт герметичную емкость, в которую налить квас или пиво — такая приманка отвлечет моллюсков от грядок.

Слизни не переносят некоторые душистые растения: шалфей, петрушку, тимьян, мяту, чеснок. Боятся они и ароматов лаврового листа. Эффективным средством защиты культур будет посадка некоторых таких специй между грядками.

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