07 февраля 2024, 14:11
Спортсмены из Жуковского победили на турнире по кикбоксингу в Суздале
Спортсмены из Подмосковья завоевали золотые медали в общекомандном зачете юбилейного 25 турнира по кикбоксингу. Состязания проходили в Суздале в рамках Всероссийских соревнований «Золотое кольцо».
Кикбоксеры Московской области завоевали злотые медали в дисциплинах: «фулл-контакт», «лайт-контакт» и «лоу-кик».
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Победители — спортсмены их Жуковского Алена Капичникова, Захар Лапенков и Александр Росихин. Серебряную медаль завоевал Анатолий Капичников. Алена Капичникова и Александр Росихин выполнили нормативы мастеров спорта России.
В турнире приняли участие более 700 спортсменов из 35 регионов россии.
Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил увеличить число спортивных мероприятий для детей.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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