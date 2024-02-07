Подмосковье 07 февраля 2024, 14:11 Спортсмены из Жуковского победили на турнире по кикбоксингу в Суздале ЦЕ «Штурм»

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Спортсмены из Подмосковья завоевали золотые медали в общекомандном зачете юбилейного 25 турнира по кикбоксингу. Состязания проходили в Суздале в рамках Всероссийских соревнований «Золотое кольцо».

Кикбоксеры Московской области завоевали злотые медали в дисциплинах: «фулл-контакт», «лайт-контакт» и «лоу-кик».

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Победители — спортсмены их Жуковского Алена Капичникова, Захар Лапенков и Александр Росихин. Серебряную медаль завоевал Анатолий Капичников. Алена Капичникова и Александр Росихин выполнили нормативы мастеров спорта России.

В турнире приняли участие более 700 спортсменов из 35 регионов россии.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил увеличить число спортивных мероприятий для детей.

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