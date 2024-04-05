Подмосковье 05 апреля 2024, 18:15 Спортсмены из Воскресенска выиграли медали на всероссийских соревнованиях по бадминтону Unsplash

Читать 360tv в

Воспитанники воскресенской спортивной школы по единоборствам выступили на всероссийских юниорских и юношеских соревнованиях по бадминтону. Событие собрало более 300 спортсменов из 19 регионов России.

Василиса Ицкова, одна из самых талантливых воспитанниц воскресенской школы, завоевала серебряные награды в одиночном, парном и смешанном разрядах.

Реклама

Егор Королев и Мирослав Крупица также продемонстрировали отличную игру, заняв третью ступень пьедестала в парном разряде.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона. При этом без внимания не останутся и уже существующие спортивные объекты в городских округах Московской области. Там проведут необходимые работы по реконструкции.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».