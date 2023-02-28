Подмосковье 28 февраля 2023, 09:45 Спортсмены из Волоколамска стали призерами чемпионата ЦФО по панкратиону

Читать 360tv в

Федор Прищеп и Денис Сорокин из Волоколамска заняли вторые места на чемпионате и первенстве ЦФО по спортивной борьбе «панкратион» в Чехове. Теперь они смогут принять участие в чемпионате России.

Денис тренируется в клубе шесть лет и уже стал кандидатом в мастера спорта. Сейчас он занимается каждый день и выигрывает на турнирах разного уровня.

Реклама

«Тренируюсь сам и помогаю в проведении тренировок младших групп. Параллельно учусь и получаю специальность мастера по ремонту и обслуживанию автомобилей. А после окончания учебы планирую пойти на службу в вооруженные силы РФ по контракту», — поделился он.

Реклама

Федору — 17 лет, он пришел в клуб в седьмом классе школы. На занятия его вдохновили друзья. Участие в соревнованиях не сразу стало удачным, но спустя много проб и ошибок юноша начал получать первые награды.

«Прошлый год стал очень удачным. Я выиграл много всероссийских соревнований, выполнил требования для присуждения звания в кандидаты мастера спорта, и отобрался на Чемпионат России, там дошел до полуфинала. Даже в соревнованиях, где я проигрываю, я получаю бесценный опыт», — сказал Федор.

Спортсмены считают, что их достижения — заслуга тренера Антона Ермишина, который тратит много сил и знаний, чтобы мальчики стали чемпионами.

Соревнования прошли во дворце спорта «Олимпийский». В них приняли участие около 500 человек.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».