Подмосковье 21 июня 2023, 14:26 Спортсмены из Ступина взяли серебро на первенстве мира по спортивному туризму Роман Пономарёв

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Воспитанники детского экологического центра «Островок» из Ступина заняли второе место на первенстве мира по спортивному туризму. С отрывом в два очка победителями соревнований стали представители Санкт-Петербурга.

Спортсмены сплавлялись по рекам Умба и Тумча на Кольском полуострове. Отмечается, что это одни из самых сложных по прохождению рек севера России.

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«Со всеми порогами справились, маршрут прошли, как и планировали. Чуть-чуть до победы не хватило — всего два очка», — прокомментировал руководитель группы Роман Пономарев.

Ребята преодолели маршрут в 160 километров на двух катамаранах. Судьи выставляли оценки по таким критериям, как сложность, полезность, новизна и безопасность.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жителям региона открыли для занятий спортом 417 школьных стадионов.

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