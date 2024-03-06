Подмосковье 06 марта 2024, 18:29 Спортсмены из Подольска выступят на соревнованиях за кубок России по интерактивному баскетболу Фото: департамент интерактивного баскетбола РФБ

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Команда из Подольска TheSopranos выступит в регулярном этапе четвертого Кубка России по интерактивному баскетболу. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

В турнире сыграют 12 команд из девяти регионов России. Соревнования пройдут в два этапа: регулярный сезон и «Финал четырех», в который пройдут четыре лучшие команды. Полуфинальные серии пройдут до двух побед, матч за третье место будет играться до одной победы, а финал — до трех побед.

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Напомним, призовой фонд Кубка России по интерактивному баскетболу составит 200 тысяч рублей. Победитель получит 100 тысяч, серебряный призер — 60, а бронзовый — 40 тысяч рублей.

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