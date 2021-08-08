Гандболистки принесли России последнюю медаль Игр в Токио. Она стала 71-й для команды

Женская сборная России по гандболу стала серебряным призером на Олимпийских играх в Токио. В финале россиянки уступили команде Франции со счетом 30:25.

За третье место в турнире боролись Швеция и Норвегия. Сильнее оказались норвежки, они обыграли соперниц со счетом 36:19 и выиграли бронзу.

На играх в Рио в 2016 году российские гандболистки в финале тоже играли с Францией, но тогда им удалось победить.

Сегодня последний день Олимпиады в Токио. Россия — на пятом месте в общем медальном зачете. На первом месте США, Китай, который долгое время удерживал лидерство, оказался на второй строчке. Третья позиция у японцев. В общей сложности у России 71 медаль.

Эти Игры переносили в 2020 году из-за пандемии. Они прошли с большим количеством скандалов. Спортсмены снимались с соревнований из-за положительных тестов на ковид или психологических травм. Но самым большим для России разочарованием стало второе место за многоборье по художественной гимнастике.