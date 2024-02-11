Подмосковье 11 февраля 2024, 20:42 Спортсмены из Подмосковья выиграли серебряную и бронзовую медали на Спартакиаде сильнейших Фото: союз биатлонистов России

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Подмосковные спортсмены завоевали серебряную и бронзовую медали на Всероссийской Спартакиаде между субъектами Российской Федерации по зимним видам спорта. Теперь в копилке сборной Московской области уже шесть наград.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, биатлонистка Анастасия Гореева завоевала третье место в гонке преследования на 10 километров. Это уже вторая ее бронзовая медаль на Спартакиаде. Ранее Гореева пришла третьей в спринтерской гонке на дистанции семь с половиной километров.

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Серебряная медаль у сборной Московской области в смешанной эстафете по шорт-треку. За победу боролись спортсмены Александр Шульгинов, Яков Шуляк, Павел Конычев, Фаиля Аймалетдинова, Дарья Краснокутская и Анастасия Данилова.

Ранее конькобежка Фаиля Аймалетдиновова принесла «золото» своей команде, оставив позади соперниц на дистанции 500 метров среди женщин.

Напомним, что во II Всероссийской Спартакиаде по зимним видам спорта среди сильнейших принимают участие 165 спортсменов из Подмосковья. Соревнования по 14 видам спорта пройдут на территории пяти регионов РФ — Челябинской, Тюменской, Свердловской областях, а также в Красноярском и Краснодарском крае.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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