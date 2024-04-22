Подмосковье 22 апреля 2024, 19:07 Спортсмены из Лобни заняли призовые места в турнире по самбо

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В честь кавалера ордена Мужества Вильдана Мухтарова прошел турнир по самбо, который собрал 86 участников из различных уголков нашей страны. Участие в состязаниях приняли и спортсмены из городского округа Лобня, которые блестяще выступили и привезли домой заслуженные награды.

В возрастной категории 2010–2011 годов рождения М. Кудакаев завоевал первое место, Е. Бондур — почетное второе место. Младшие спортсмены 2012–2013 годов рождения М. Агарков и А. Короленко, а также А. Яковлев завоевали бронзовые медали.

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Ребята являются воспитанниками Спортивной школы «Академия спорта», где они тренируются под руководством опытного тренера Юрия Амбарцумова. Его методы тренировок и подход к обучению, безусловно, способствуют развитию молодых талантов и помогают им достигать высоких результатов.

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