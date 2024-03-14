Подмосковье 14 марта 2024, 10:28 Спортсмены из Лобни выиграли 5 медалей на всероссийском турнире по тхэквондо Пресс-служба администрации городского округа Лобня

Читать 360tv в

Всероссийский турнир по тхэквондо «Патриот» прошел в Москве. Он собрал более тысячи спортсменов из всех регионов России. Бойцы из Лобни завоевали пять серебряных и бронзовых наград.

Лобню на турнире представляли воспитанники спортивного клуба «Центр-Восток». Пятеро из них выиграли медали соревнований. Так, Родион Широков и Дени Сатуев стали серебряными призерами, а Арине Черновой, Амине Магжановой и Елизавете Скоробогатовой досталась бронза.

Реклама

Напомним, к 8 Марта в Лобне прошел ежегодный женский забег «Беги, дорогая, беги!». Старт провели в парке «Река времени». Все участницы получили цветы и открытки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».