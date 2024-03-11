Подмосковье 11 марта 2024, 14:25 Праздничный женский забег прошел в парке «Река времени» в Лобне пресс-служба администрации городского округа Лобня

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В парке «Река времени» в Лобне состоялся IV ежегодный женский забег под названием «Беги, дорогая, беги!». Мероприятие прошло при поддержке Центра детских и молодежных инициатив «Шанс» и команды «5верст».

Участие в мероприятии принимали как взрослые, так и дети. Все участницы получили цветы и открытки. После забега всех участниц угощали горячим чаем.

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Парк «Река времени» благоустроен в рамках Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2022 году. Там регулярно проводятся мероприятия для взрослых и детей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша зимних мероприятий, которая пополняется каждый день.

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