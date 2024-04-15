Подмосковье 15 апреля 2024, 19:08 Спортсмены из Лобни стали победителями всероссийского турнира по дзюдо Unsplash

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Спортсмены из Лобни Павел Харлов и Аршалуйс Акопян одержали победу на всероссийском турнире по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет. Соревнования проходили в одном из муниципалитетов Подмосковья.

Юноши тренируются под руководством Юрия Омадзе и Владимира Кузнецова. Благодаря своему выступлению на турнире, дзюдоисты получили возможность участвовать в Спартакиаде и Азиатских Играх, которые пройдут летом.

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Напомним, что в Лобне уделяется значительное внимание развитию спорта. Воспитанники спортивных секций регулярно демонстрируют высокие результаты на соревнованиях разного уровня.

Например, на прошлых выходных лобненские баскетболисты стали чемпионами Московской области, победив своих соперников со счетом 88:73.

В начале февраля губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.

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