Подмосковье 15 апреля 2024, 16:31 Баскетболисты из Лобни стали чемпионами Московской области Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Финал первенства Московской области по баскетболу прошел во Дворце спорта «Лобня». В нем приняли участие команды юношей 2008 года рождения.

Баскетболисты из Лобни одержали убедительную победу над командой Химок со счетом 73:88 в результате напряженной борьбы. Глава городского округа Анна Кротова поздравила спортсменов в своем Telegram-канале.

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Отметим, что в Лобне уделяется большое внимание развитию спорта. В прошлом году, после масштабной реконструкции, открыли стадион «Труд», а в ближайшее время планируется строительство нового спортивного комплекса с бассейном.

В начале февраля губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.

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