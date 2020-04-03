Спортсмены из Истры во время самоизоляции начали тренироваться онлайн

Самоизоляция — не время лежать на диване. Так считает тренер по боксу Александр Барышников из Истры. Несмотря на то, что больше недели спортзал закрыт, он продолжает работать с ребятами дистанционно.

Источник фото: телеканал «360»

Каждый день тренер рассылает своим воспитанникам план упражнений, те в свою очередь их отрабатывают.

«На удивление, дети вполне спокойно, лояльно относятся к этой работе. С удовольствием выполняют нагрузку. Просят, чтобы я присылал тренировки заранее», — рассказал Александр Барышников, тренер по боксу.

План тренировок наставник загружает в общий чат. Там ребята читают задания, смотрят видео и по ним отрабатывают удары.

Владимир Кисничан в свои 14 лет стал одним из лучших боксеров Истринского округа. Входит в сборную Московской области. На его счету множество победных боев. Поэтому расслабляться юному спортсмену нельзя, нужно поддерживать себя в форме.

«Конечно, я стараюсь держать себя в форме. Занимаюсь каждый день. Конечно, удобнее ходить в зал, но дома тоже нормально», — отметил боксер.

Источник фото: телеканал «360»

И таких ответственных боксеров в Истре больше двух десятков. Раньше все вместе занимались в зале, сейчас каждый у себя дома.

Снимать свои тренировки на видео — обязательное условие. И не просто для отчета, а для работы над ошибками. Тренер внимательно отсматривает все ролики и отправляет замечания спортсменам.

Онлайн-тренировки во время пандемии стали альтернативой занятий в зале. Так тоже можно поддерживать форму и улучшать навыки.

Во время самоизоляции занятия спортом продолжают атлеты по всему Подмосковью. Именитые чемпионы даже дали пару советов, как не потерять форму за время карантина.