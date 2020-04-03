Спортсмены из Истры во время самоизоляции начали тренироваться онлайн
Каждый день тренер рассылает своим воспитанникам план упражнений, те в свою очередь их отрабатывают.
«На удивление, дети вполне спокойно, лояльно относятся к этой работе. С удовольствием выполняют нагрузку. Просят, чтобы я присылал тренировки заранее», — рассказал Александр Барышников, тренер по боксу.
План тренировок наставник загружает в общий чат. Там ребята читают задания, смотрят видео и по ним отрабатывают удары.
Владимир Кисничан в свои 14 лет стал одним из лучших боксеров Истринского округа. Входит в сборную Московской области. На его счету множество победных боев. Поэтому расслабляться юному спортсмену нельзя, нужно поддерживать себя в форме.
«Конечно, я стараюсь держать себя в форме. Занимаюсь каждый день. Конечно, удобнее ходить в зал, но дома тоже нормально», — отметил боксер.
И таких ответственных боксеров в Истре больше двух десятков. Раньше все вместе занимались в зале, сейчас каждый у себя дома.
Снимать свои тренировки на видео — обязательное условие. И не просто для отчета, а для работы над ошибками. Тренер внимательно отсматривает все ролики и отправляет замечания спортсменам.
Онлайн-тренировки во время пандемии стали альтернативой занятий в зале. Так тоже можно поддерживать форму и улучшать навыки.
Во время самоизоляции занятия спортом продолжают атлеты по всему Подмосковью. Именитые чемпионы даже дали пару советов, как не потерять форму за время карантина.