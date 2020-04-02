Служба поддержки для спортсменов заработала в Подмосковье

Чемпионы рассказали, как поддерживать форму в самоизоляции. Держать тело в тонусе можно и дома. А чтобы спортсмены не падали духом, для них в Подмосковье заработала служба психологической поддержки.

Для тренировки по велоспорту не нужен корт, можно использовать специальный станок. В него устанавливают любой велосипед и крутят педали. Приспособление смастерил тренер школы олимпийского резерва по велоспорту Евгений Иванов из Дзержинска.

Чемпион мира по фехтованию на рапирах Дмитрий Жеребченко в прямом эфире отрабатывает точность укола. Так спортсмен готовится к соревнованиям. Во время самоизоляции тренируется по два часа в день, вместо привычных спортивных снарядов — домашние подручные средства.

Чемпионка Европы по боксу среди юниоров Алина Кантемирова провела спарринг со своим тренером прямо у себя в комнате в Королеве. В другие дни тренировки проходят в онлайн-режиме.

Дисциплина, режим и психологическая помощь — залог успеха. С 2 апреля в Московской области начала работать служба психологической поддержки для спортсменов. Заявку можно подать на сайте живуспортом.рф. Также спортсменам не придется пока подтверждать разряд.

«Мы подготовили постановление губернатора Московской области, эта норма нашла свое место, что спортивные разряды не сгорают у спортсменов. Будут действовать на период повышенной готовности и до следующего первого официального старта, то есть у ребят не сгорят спортивные разряды», — пояснил Роман Терюшков, министр физической культуры и спорта Московской области.

Все крупные соревнования перенесли. Это значит, что подготовку к ним никто не отменял. Самоизоляция продолжается, как и здоровый образ жизни. Тренируйтесь дома, будьте в форме.