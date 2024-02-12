Подмосковье 12 февраля 2024, 17:46 Спортсмены из Химок выиграли медали на первенстве Московской области по биатлону Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Воспитанники спортивной школы по зимним видам спорта городского округа Химки завоевали сразу три медали на первенстве Московской области по биатлону. Всего в состязаниях соревновались более 150 участников со всего Подмосковья.

Соревнования включали различные дистанции, варьирующиеся от пяти до десяти километров, в зависимости от возрастных категорий спортсменов. Даниил Ковалев вышел на первое место, преодолев десятикилометровую дистанцию с лучшим временем. Арсений Топоров занял второе место, а Екатерина Васильева стала серебряным призером среди девушек. Спортсмены на соревнованиях также выполнили нормативы кандидата в мастера спорта по биатлону.

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«С каждым годом в Химках спорт становится все более популярен. В городском округе созданы все необходимые условия для разнообразных физических активностей: от единоборств до биатлона, от шахмат до фехтования», — отметила лидер движения общественной поддержки Ольга Кириллова.

Спортсмены из Химок ранее заняли три призовых места на соревнованиях Московской области на дистанциях от 3,6 до 6 километров.

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