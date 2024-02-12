12 февраля 2024, 17:46
Спортсмены из Химок выиграли медали на первенстве Московской области по биатлону
Воспитанники спортивной школы по зимним видам спорта городского округа Химки завоевали сразу три медали на первенстве Московской области по биатлону. Всего в состязаниях соревновались более 150 участников со всего Подмосковья.
Соревнования включали различные дистанции, варьирующиеся от пяти до десяти километров, в зависимости от возрастных категорий спортсменов. Даниил Ковалев вышел на первое место, преодолев десятикилометровую дистанцию с лучшим временем. Арсений Топоров занял второе место, а Екатерина Васильева стала серебряным призером среди девушек. Спортсмены на соревнованиях также выполнили нормативы кандидата в мастера спорта по биатлону.
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«С каждым годом в Химках спорт становится все более популярен. В городском округе созданы все необходимые условия для разнообразных физических активностей: от единоборств до биатлона, от шахмат до фехтования», — отметила лидер движения общественной поддержки Ольга Кириллова.
Спортсмены из Химок ранее заняли три призовых места на соревнованиях Московской области на дистанциях от 3,6 до 6 километров.
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