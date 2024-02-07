Подмосковье 07 февраля 2024, 19:29 «Еще больше активностей». Андрей Воробьев посетил лесопарк «Шишкин лес» Воробьев: лыжная трасса стала самой популярной активностью в парке «Шишкин лес»

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В январе 2024 года лесопарк «Шишкин лес» посетили 20 тысяч человек. Летом ожидается еще больше гостей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram-канале.

Глава региона посетил парк и отметил, что самой популярной активностью стала лыжная трасса, которую опробовали почти 4,7 тысячи человек. Длина маршрута составляет 2,5 километра, на протяжении всего пути есть освещение и видеокамеры. Люди могут воспользоваться прокатом экипировки, душевыми и камерами хранения. Летом лыжную трассу преобразуют в велопешеходную.

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«Также мы обустроили зоны для отдыха, установили детские и спортивные площадки, эко-мосты, канатную дорогу, кафе, туалеты и комнаты матери и ребенка. Работаем над тем, чтобы в лесопарке было еще больше активностей, в следующем году планируем установить рядом с лесопарком каток», — рассказал Воробьев.

Он напомнил, что «Шишкин лес» открыли в сентябре прошлого года на месте заброшенного леса. Глава региона поблагодарил жителей, вовлеченных в формирование комфортной городской среды.

Совместными усилиями удалось открыть еще девять лыжных трасс в Балашихе, Домодедове, Лыткарине, Подольске, Электростали, Люберцах, а также в Видновском, Лобненском и Химкинском лесопарках.

За неделю на лыжнях Подмосковья прокатились около 25 тысяч человек. Десять трасс обустроили по губернаторской программе «Парки в лесу».