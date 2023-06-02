Подмосковье 02 июня 2023, 17:10 Спортсмены из Химок выиграли Кубок губернатора по акробатическому рок-н-роллу

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Кубок губернатора Подмосковья по акробатическому рок-н-роллу прошел в спортивном комплексе «Арена Истра». Сборная Химок победила в общем зачете, набрав 213 баллов и обойдя 10 сборных из других округов.

Участие в соревнованиях приняли около 700 спортсменов. Среди них — более 50 воспитанников химкинского клуба акробатического рок-н-ролла и буги-вуги «Маэстро». Ребята выступали в номинациях соло, команды, дуэты, группы и пары. Жюри оценивало выступления по нескольким критериям: чувство ритма, синхронность, ловкость, гибкость, сложность танцевальных фигур и акробатических элементов.

Спортсмены из Химок получили грамоты, медали и главный кубок. Также они набрали рейтинговые баллы для попадания в сборную Московской области.

«К этому турниру мы готовились очень серьезно и, несмотря на большую конкуренцию, были настроены только на победу. Считаю, что выступили очень достойно: главный кубок тому подтверждение», — поделилась художественный руководитель клуба акробатического рок-н-ролла и буги-вуги «Маэстро» Татьяна Маркова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о важности развития спортивной инфраструктуры региона.

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