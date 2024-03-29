Подмосковье 29 марта 2024, 10:16 Спортсмены из Электростали победили на чемпионате России по тхэквондо ВТФ Пресс-служба администрации г. о. Электросталь

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Завершился чемпионат России по тхэквондо ВТФ. В соревнованиях приняли участие более 300 спортсменов. Электросталь на чемпионате представили воспитанники спортшколы олимпийского резерва по единоборствам «Электросталь».

Вероника Шолохова и Георгий Ковальчук стали чемпионами России. Теперь спортсмены представят страну на чемпионате мира, который пройдет в Гонконге в ноябре 2024 года.

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