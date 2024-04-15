Подмосковье 15 апреля 2024, 13:50 Спортсмены из Чехова выиграли бронзу на всероссийских соревнованиях по гандболу ГК "Чеховские медведи"

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Спортсмены из Чехова завоевали бронзовую медаль на Кубке России по гандболу среди мужских команд. Финальный матч прошел в Перми.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, в матче за третье место «Чеховские медведи» обыграли краснодарский «СКИФ».

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Лучшим игроком стал Александр Котов, а приз зрительских симпатий получил Александр Ермаков — он забил семь голов в ворота противника.

«Впереди у нас четвертьфинал чемпионата, будем готовиться к нему. Работать есть над чем, в самых важных играх надо постараться избежать ошибок, которые допустили здесь, в Перми», — рассказал главный тренер «Чеховских медведей» олимпийский чемпион Владимир Максимов.

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