Подмосковье 14 февраля 2023, 12:50 Спортсмены из Балашихи выиграли 57 медалей на чемпионате Подмосковья по тхэквондо

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Тхэквондисты из Балашихи завоевали 28 золотых, 15 серебряных и 14 бронзовых медалей на чемпионате и первенстве Подмосковья, которое прошло в Краснознаменске.

Среди победителей соревнования 20-летняя Совья Нароушвили, которая выступала в составе сборной Подмосковья и владеет черным поясом по тхэквондо. Спорту она посвятила 13 лет.

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«Хотела уметь и за себя постоять, и тренироваться в удовольствие, и чтобы достичь своих поставленных целей. Сегодня у меня мечта — выиграть чемпионат мира и получить звание мастера спорта международного класса», — поделилась девушка.

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Спортсмены боролись за право попасть в команду сборной региона для участия в чемпионате и первенстве России, которые пройдут в апреле в Самаре. Финалисты турнира смогли завоевать 43 путевки.

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