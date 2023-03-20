Подмосковье 20 марта 2023, 18:41 Спортсмены из 10 регионов России приняли участие в Кубке России по пара-карате в Клину Фото: Данила Кирьянов / Данила Кирьянов

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В Клину прошел Кубок России по пара-карате. В соревнованиях приняли участие спортсмены из Тулы, Калининграда, Москвы, Анапы, Челябинска, Новосибирска, Брянска, Владимира, Уфы и Клина.

Состязания прошли в трех дисциплинах: пода-ката, лин-ката и сс-ката. На Кубке России школу олимпийского резерва «Клин спортивный» представил двадцать один спортсмен.

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«Это официальные соревнования, которые проведены при поддержке Министерства спорта России и администрации городского округа Клин», — отметил тренер отделения адаптивного карате СШОР «Клин Спортивный» Юрий Румянцев.

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В сентябре в Клину пройдет чемпионат России по пара-карате, по результатам которого будут отобраны кандидаты в команду сборной России.

«У нас обслуживают квалифицированные судьи, которые прошли семинары и не первый раз участвуют в данных соревнованиях. Здесь же, в Клину, в прошлом году мы проводили чемпионат России по адаптивному карате, все прошло на высшем уровне», — подчеркнул главный судья Кубка России Сергей Коротков.

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