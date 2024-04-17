Подмосковье 17 апреля 2024, 19:06 Спортсменки из Воскресенска привезли медали с соревнований по гимнастике Семь медалей завоевали гимнастки из Воскресенска Медиасток.рф

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В городе Яхрома Московской области прошли соревнования по художественной гимнастике «Грация». Юные спортсменки из Воскресенска завоевали на состязаниях в общей сложности семь медалей: три золотые, три серебряные и одну бронзовую.

На соревнованиях команду «Искорки» признали лучшей в групповых упражнениях. Состязания собрали более 250 талантливых спортсменок не только из Москвы и области, но и из Вологды, Казани и других регионов Российской Федерации.

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Напомним, что в Воскресенске на днях трехкратный чемпион мира по тяжелой атлетике Константин Морозов провел мастер-класс для юных любителей пауэрлифтинга. Участники мероприятия смогли попробовать выполнить несколько упражнений под контролем профессионала.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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