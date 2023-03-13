Подмосковье 13 марта 2023, 11:59 Спортсменки из Подмосковья победили на чемпионате России по хоккею в Нижнем Новгороде

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Сборная Подмосковья завоевала золото чемпионата России по хоккею среди юниорок до 18 лет. В заключительном этапе первенства девушки провели шесть матчей и все выиграли.

В Минспорте Подмосковья сообщили, что первенство проходило в четыре этапа. Сборная Подмосковья забросила в общей сложности 206 шайб, набрала 12 очков и завоевала титул чемпионов.

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Четвертый, заключительный этап соревнований провели в Нижнем Новгороде. Там хоккеистки провели шесть матчей с командами Воронежской, Нижегородской, Свердловской областей, Санкт-Петербурга, Москвы и Республики Башкортостан. Все игры завершились уверенными победами жительниц Подмосковья.

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Лучшей нападающей турнира стала подмосковная спортсмена Мария Полозкова. Она представляет СШОР по хоккею в Мытищах. Также в составе сборной выступили спортсменки из городских округов Электросталь, Озеры и Лобня.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что сайт «Спорт Подмосковья» занял первое место на форуме стартапов.